В Мурманской области на особых условиях возобновляется работа кинотеатров и филармонии

С 17 декабря заполярные кинотеатры и филармония вновь начнут принимать зрителей при обязательном соблюдении определенных правил. Такое решение сегодня на оперативном совещании озвучил глава региона Андрей Чибис. Как пояснил губернатор, решение принято с учетом стабилизации ситуации по коронавирусу.

В учреждениях будет действовать ряд строгих ограничений. Так, заполняемость залов не должна превышать 50% от общей вместимости, обязательна рассадка зрителей через кресло в шахматном порядке. Кинотеатры обязаны увеличить перерывы между сеансами для обеспечения проветривания и санитарной обработки.

«Мы можем себе позволить дать людям возможность людям провести новогодние праздники в привычном режиме», – пояснил глава региона и поручил коллегам в течение дня подготовить необходимый нормативный акт, сообщает региональное Министерство информационной политики.