В Мурманской области на погоду будет оказывать влияние очередной циклон

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 мая и ночью 12 мая в центральных районах Мурманской области при прохождении активных атмосферных фронтов наблюдались интенсивные осадки. За этот период в центральных районах Мурманской области выпало 35-78%, в Мурманске – 47% месячной нормы осадков.

Ночью 13 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха -1-6°. Днём среды на погоду Кольского полуострова будет оказывать влияние очередной циклон, смещающийся с Вологодской области на Архангельскую область: местами ожидаются осадки, воздух прогреется до +3+8°.

Сегодня, 13 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, днём в отдельных районах сильные в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный, днём на востоке ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +3+8°.

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Водность рек увеличивается. Лёд на реках постепенно разрушается, но из-за невысоких температур воздуха ледостав сохраняется на большинстве плёсовых участках рек - в ледяном покрове увеличиваются промоины, закраины. На реках и небольших озёрах лёд непрочный, выход на лёд опасен! С 9 мая на реке Ура отмечаются подвижки льда, 12 мая на реке Тумча наблюдается ледоход. Порожистые участки рек очищаются ото льда.