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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.22 16:00

В Мурманской области на полигоне отдельной мотострелковой бригады прошли занятия по вождению боевых машин

На полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота прошли плановые занятия по вождению боевых машин, где военнослужащие отработали движение по сложному рельефу местности применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

На занятиях были задействованы более 100 военнослужащих  и более 20 единиц гусеничной и колесной техники, где отрабатывались следующие элементы: подготовка техники к движению, трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении в составе подразделения.

Механики-водители преодолевали труднопроходимые участки. Для усложнения выполнения упражнения маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные занятия по вождению боевых машин направлены на повышение уровня подготовки механиков-водителей. Постоянные тренировки позволяют закрепить навыки эксплуатации боевых машин при решении различных задач на поле боя.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12429462@egNews

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