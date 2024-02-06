В Мурманской области на портале «Наш Север» стартовало голосование в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в 2024 году в отборе участвуют 106 проектов, заявленные жителями 35 населенных пунктов.

«Было предложено 122 инициативы. В результате проверки отобраны 106 проектов для голосования, которое продлится до 18 февраля. Призываю всех принять участие в голосовании, проголосовать за те проекты, которые понравятся. На программу обновления детских и спортивных площадок в этом году мы направляем 150 миллионов рублей. Именно жителям предстоит выбрать проекты, которые будут профинансированы в первую очередь», – сообщил во время оперативного совещания в правительстве губернатор Андрей Чибис.

«С 15 по 28 января на портале «Наш Север» проводился сбор инициативных проектов по обустройству детских и спортивных площадок. Самыми активными по количеству поданных заявок стали Мурманск, Кольский район, а также Ковдорский округ и Мончегорск», – дополнила слова главы региона заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

До 18 февраля каждый житель Кольского полуострова старше 16 лет может отдать свой голос за понравившийся проект детского или спортивного комплекса: житель муниципалитета со статусом городского или муниципального округа имеет право проголосовать за один инициативный проект; житель муниципалитета со статусом поселения имеет право проголосовать за один проект муниципального района и за один проект соответствующего поселения.

«Итоги конкурсного отбора будут определены 20 марта. Результаты онлайн-голосования на «Нашем Севере» будут учитываться конкурсной комиссией при принятии окончательного решения. Предлагаем жителям активно выражать свою позицию и голосовать за инициативные проекты», – подчеркнула Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, для софинансирования инициатив северян в 2024 году предусмотрено 150 миллионов рублей. Подробная инструкция о схеме онлайн-голосования опубликована на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru