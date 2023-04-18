В Мурманской области на программы среднего профессионального образования ожидается поступление более 7000 студентов. Об этом вчера на оперативном совещании регионального правительства сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Приёмная кампания по набору на программы среднего профессионального образования на 2023/20224 учебный год будет проводиться в 19 колледжах и трёх вузах. В восьми колледжах приём документов ведётся уже с 1 марта, в остальных приемные комиссии начнут работу не позднее 20 июня. Прием заявлений на очную форму обучения идет до 15 августа, при наличии свободных мест в колледже – до 25 ноября. Как и раньше, в колледжи и техникумы смогут поступить выпускники 9-х и 11-х классов и прошлых лет, для набора студентов на программы СПО запланировано более 7300 мест: 4155 мест за счет средств областного и федерального бюджета, 3161 мест для обучения на платной основе.

«Около половины мест, финансируемых за счёт средств областного бюджета, выделено для изучения инженерного дела и технических наук. Поскольку в регионе сохраняется потребность в медицинских кадрах со средним профессиональным образованием, на 15,4% увеличен приём на медицинские специальности, выделено 25 бюджетных мест в новой для региона программе «Лабораторная диагностика». На подготовку будущих педагогов регионом выделено 160 бюджетных мест», – доложила министр.

1 апреля стартовала приемная кампания по программам подготовки специалистов среднего звена в рамках проекта «Профессионалитет» в четырех колледжах Ковдорского кластера. Студенты могут получить специальность высокой квалификации в короткие сроки и гарантированно трудоустроиться в АО «Ковдорский горно-обогатительным комбинат». 22 апреля колледжи, участвующие в проекте «Профессионалитет», примут участие в Едином дне открытых дверей.

Продолжается приёмная кампания на программы высшего образования. В этом году абитуриенты будут подавать документы уже в объединённый Мурманский арктический университет. Суммарно количество бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета составляет 1 230 мест: на очную форму обучения в 2023 году выделено 1009 мест, заочную – 221 место.

«Дети участников специальной военной операции могут поступать на обучение по программам высшего образования по отдельной квоте. Дети родителей, погибших, получивших увечье, заболевание в ходе СВО, а также дети Героев Российской Федерации и граждан, удостоенных трех орденов Мужества, имеют право поступления без проведения вступительных испытаний. Исключения составляют только дополнительные творческие и профессиональные конкурсы», – отметила Диана Кузнецова.

Напомним, что по решению губернатора Андрея Чибиса расширен ряд мер для заполярных студентов очной формы обучения из семей участников СВО. Так, данная категория обучающихся во всех государственных образовательных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, получает бесплатное двухразовое питание. Наряду с другими стипендиальными программами в 2023 году талантливые северяне впервые получили именные стипендии губернатора.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в ходе доклада министр образования и науки Диана Кузнецова также поделились ходом работ по улучшению условий проживания в общежитиях заполярных образовательных учреждений. Так, за последние три года в Мурманске отремонтированы пространства педагогического и медицинского колледжей. В 2023 году запланированы ремонтные работы в общежитиях Апатитского политехнического колледжа и Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске.

Фото: https://gov-murman.ru