В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%

Цены производителей промышленных товаров в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 2,3%.

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось повышение цены на апатитовый концентрат (на 6,2%). Средняя цена на железорудный концентрат снизилась (на 2,8%).

В производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески (на 38,3%), мягкий сыр (на 23,9), мороженые краб, рыбная печень, рыба, рыбное филе (соответственно на 22,4, 19,4, 6,3, 4,6), печенье (на 14,9), тесто (на 2,0), мучные кондитерские изделия недлительного хранения (на 1,0%). Вместе с тем подешевела рыбная кормовая мука (на 2,0%).

В производстве напитков снизилась средняя цена на пиво (на 1,0%).

В металлургическом производстве возросли цены на кобальт (на 16,8%), никель (на 4,2%). Средняя цена на катанку из алюминия снизилась (на 4,6%).

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» цены на произведённую электроэнергию снизились (на 2,1%), на отпущенную различным категориям потребителей – возросли (на 1,0%).