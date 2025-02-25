В Мурманской области на реализацию проекта «Арктическая школа» за пять лет будет направлено более 1 млрд рублей

За четыре года на реализацию проекта «Арктическая школа» из областного бюджета было направлено более 800 млн рублей. В 2025 году на эти цели выделено ещё 200 млн рублей. Об этом 24 февраля на оперативном совещании сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

За время реализации проекта создано 282 пространства в школах и детских садах, включая создание 30 пространств «Уникум», проект охватил каждую школу Мурманской области, новые условия созданы более чем для 100 тысяч детей. В школах обновлены 220 пространств: столовые, спортзалы, актовые залы и рекреации, школьные библиотеки, учебные кабинеты, историко-краеведческие центры, созданы 30 центров олимпиадной подготовки и научной деятельности «Уникум».

Детские сады вошли в программу с 2022 года, в них преобразовали групповые помещения, прогулочные и игровые зоны, музыкальные и спортивные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы, создали четыре теплицы и пять пространств интеллектуальной образовательной среды «Уникум.Малыш».

«В 2025 году запланировано предоставление 60 грантов в размере от 2,5 до 5 млн рублей. Впервые в рамках проекта семь грантов смогут получить организации дополнительного образования. Для школ запланированы 33 гранта, в том числе 14 – на создание профильных инженерных классов и четыре – центров «Уникум». Для детских садов запланировано 20 грантов, десять из них – на создание центров «Уникум. Малыш», – сообщила Диана Кузнецова.

В 2025 году уровень софинансирования от организаций будет влиять на оценку конкурсных заявок – чем больше сумма привлекаемых средств, тем больше количество баллов. Конкурсный отбор продлится с 17 февраля по 19 марта 2025 года, итоги конкурсного отбора подведут не позднее 4 апреля.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, объявление о проведении конкурсного отбора и этапов процедуры, в том числе результатов размещаются на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

В обсуждении этого вопроса на оперативном совещании принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил: «Этот проект стал не только успешным, но и долгожданным. Он позволил юным северянам получать знания в современных, комфортных условиях. Причём речь идёт не только об уютной обстановке, но и о возможности развития физических и интеллектуальных способностей детей с самого раннего возраста. Создания для них равных возможностей, независимо от места проживания в городе или гарнизоне. Отрадно, что проект получил и большой отклик у самих ребят и их родителей, которые активно подключаются к обсуждению преобразований в системе образования».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/