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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 14:30

В Мурманской области на региональных дорогах и пешеходных переходах обновят дорожную разметку и установят новые ограждения

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключены контракты на выполнение работ по обустройству участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа и нанесению горизонтальной разметки.

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонтальная разметка автомобильных дорог» выполнит работы по нанесению горизонтальной разметки на 100 км региональных дорог, а также на 50 пешеходных переходах. Разметка будет нанесена с применением износостойкого материала – холодного пластика, а также специальной краски с применением световозвращающих элементов. Гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты – до 12 месяцев, в зависимости от используемого материала.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с обществом с ограниченной ответственностью «Дор Технологии» заключён государственный контракт на выполнение работ по обустройству наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области дорожными ограждениями барьерного типа. На участках дорог Снежногорск – Гаджиево, Кола – Серебрянские ГЭС, Заполярный – Сальмиярви, Умба – Варзуга и на автоподъезде к селу Ура-Губа будет произведён демонтаж повреждённых ограждений и установка нового барьерного ограждения с уровнем удерживающей способности У3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет. Срок окончания работ – 7 сентября 2023 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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