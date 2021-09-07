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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 18:00

В Мурманской области на рынке труда самая низкая конкуренция наблюдается среди представителей сферы консультирования, страхования и автобизнеса

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 10 тысяч активных резюме по итогам августа от жителей Мурманской области – оказалось, что по сравнению с прошлым месяцем активность соискателей выросла на 4%.

«Если в пределах последних двух месяцев лета мы видим, что мурманчане несколько активизировались и начали чаще выходить на рынок труда в поисках работы – свидетельство тому 4% рост резюме в августе по сравнению с июлем, то при сравнении года к году, мы видим, что все же активность соискателей меньше, чем в 2020-ом.  В целом активность соискателей сегодня ниже, чем активность работодателей: напомню, что количество вакансий в июле выросло на 46% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», - Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Сильнее всего за месяц количество резюме выросло среди студентов и выпускников: +16% по сравнению с июлем этого года. Не отстают по числу новых резюме соискатели, желающие работать в продажах (+12%). Транспортники также активизировались за месяц (+8), производственники (+6%), и административный персонал (по +7%). Заметно чаще стали выходить на рынок труда бухгалтеры, строители, ИТ-специалисты, рабочий персонал и топ-менеджмент региона.

В сравнении год к году жители Мурманской области стали чаще искать работу в сфере искусства и масс-медиа (+59%), в области науки и образования (+37%), а реже всего (-59%) в сфере страхования.

Интересным итогом месяца стало изменение уровня конкуренции за рабочие места в разных сферах. Так, традиционно высокая конкуренция среди топ-менеджмента сдала позиции, уступив лидерство юридической области – теперь именно в этой сфере сложнее всего найти работу в Мурманской области: почти 8 резюме на одну вакансию при норме в 5–6.

Самая низкая конкуренция в регионе наблюдается среди представителей сферы консультирования, страхования и автобизнеса - до 1 резюме на вакансию, что говорит о низкой активности соискателей и как следствии повышенном спросе работодателей.

За месяц местные жители также понизили свои зарплатные ожидания – сейчас средняя ожидаемая оплата в регионе на уровне 48900 рублей, что на 1% или 300 рублей ниже, чем в начале августа.

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