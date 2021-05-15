В Мурманской области на трассе Р-21 «Кола» завершили надвижку пролётного строения моста через Тулому

К разборке старого моста приступят уже на следующей неделе.

Выполнены самые сложные этапы строительства искусственного сооружения: устройство фундаментов из буронабивных свай в русле реки, возведение промежуточных и крайних опор. Укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения проводилась на стапеле, затем его постепенно надвигали к крайней опоре. Заканчивается установка пролетного строения в проектное положение. Всего у нового моста четыре бетонные опоры, на которые опускается металлическая конструкция весом 750 тонн. Кроме того, мостовики приступили к устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части моста.

Напомним, срок сдачи объекта в эксплуатацию — осень 2021 года.

К этому моменту увеличится габарит мостового сооружения – он станет длиннее на 20 метров и шире: к двум полосам движения добавятся две полосы безопасности по 1,5 метра каждая и тротуары такой же ширины с обеих сторон от проезжей части. Старый мост, который на время реконструкции стал безопасной пешеходной переправой, с 17 мая 2021 года закрывают для разборки. Для этого его поднимут на 2 метра и передвинут на новый мост, установят на опорные пакеты, после чего строители приступят к поэтапному демонтажу конструкций. До ввода объекта в эксплуатацию движение транспорта осуществляется по Кольскому мосту

Как сообщает Ирина Кукелева, специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола», мост через реку Тулома на 1388-м км автодороги Р-21 «Кола» был последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на этой федеральной трассе в Заполярье. Реконструкция осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»). Всего на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области расположено 78 мостовых сооружений.