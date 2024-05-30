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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.24 13:00

В Мурманской области на участках федеральных дорог появится недостающее наружное освещение

Самый протяжённый участок (более 16 км), на котором появятся современные осветительные приборы, — подъезд к аэропорту Мурманск. Начало работ запланировано на 23 июня. 

Монтаж систем освещения также предусмотрен вблизи примыкания подъезда к Оленегорску и близ городов Полярные Зори и Мончегорск. Всего в Мурманской области в составе автодороги Р-21 к 2025 году появится более 27 км освещенных участков. 

Новые системы освещения повысят безопасность для всех участников дорожного движения. Как показывает статистика, хорошее освещение дорог сокращает на них количество ДТП со смертельным исходом на 65%, а с травмами — на 30%. Наличие качественного искусственного освещения снижает общее число аварий почти на треть, а на участках особой сложности (к примеру, на перекрестках) — на 45%.

На время монтажа систем освещения предусмотрены временные ограничения движения транспорта. 

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по всем вопросам, связанным с содержанием федеральных трасс в Карелии и в Мурманской области, и при возникновении нештатных ситуаций на них следует обращаться по круглосуточным телефонам территориальных центров ФКУ Упрдор «Кола»: +7 (8142) 44-44-77 (Карелия), +7 (8152) 56-78-87, доб. 208 (Мурманская область). 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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