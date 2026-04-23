В Мурманской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства представили почти 3 тысячи вакансий

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия прошли во всех 14 территориальных кадровых центрах, а Мурманск, Мончегорск, Кировск и Апатиты стали ключевыми площадками события.

Участие в ярмарке приняли 138 работодателей, что почти в два раза превысило прошлогодний показатель. В общей сложности соискателям было предложено 2900 вакантных мест. По итогам первого дня работы свыше 520 человек уже получили предложения о трудоустройстве, переговоры по многим позициям продолжаются.

Среди ключевых участников — АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», ОАО «РЖД», АО «ЦС «Звёздочка», АО «Мурманский морской торговый порт», АО «Кольская ГМК», АО «Олкон» и другие предприятия горнодобывающей, транспортной и энергетической отраслей региона.

При этом, помимо собеседований, программа включала мастер-классы по использованию искусственного интеллекта при поиске работы, тренинги по карьерному росту, деловые игры и профориентационные фестивали для школьников и студентов. Отдельные консультационные блоки были организованы для участников СВО и членов их семей, а также для желающих открыть собственное дело.

Директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова отметила, что нынешний этап ярмарки стал не только рекордным по числу участников, но и знаковым в связи с 35-летием службы занятости региона.

«Мы видим, что интерес к региональному этапу ярмарки со стороны бизнеса стабильно растёт: число компаний-участников увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а количество представленных вакансий приблизилось к трем тысячам. Для нас особенно ценно, что такой результат достигнут в юбилейный год. Это лучшее подтверждение высокого доверия работодателей к нашей площадке. Важно, что ярмарка прошла во всех муниципалитетах. Это позволило охватить не только крупные города, но и отдаленные поселки, дать каждому жителю шанс найти свою работу или спланировать карьерный трек», — подчеркнула руководитель регионального кадрового центра.

По итогам регионального и федерального этапов ярмарки 2025 года работу в Заполярье нашли более 170 соискателей. Ожидается, что результаты текущего года позволят превысить эти показатели.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566396/#&gid=1&pid=6