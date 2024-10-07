В Мурманской области набирают обороты комплексные кадастровые работы

На территории Мурманской области в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» комплексные кадастровые работы (ККР) проводятся с 2022 года. Это удобный и эффективный инструмент для уточнения границ земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. В 2022 году ККР проводились на территории лишь 4 кадастровых кварталов, в 2023 – на территории 11 кадастровых кварталов, а в 2024 – на территории 60 кадастровых кварталов.

«В нашем регионе идёт активное включение муниципальных образований в проведение комплексных кадастровых работ. Если в 2023 году ККР охватили территории пяти муниципалитетов, то в текущем году – уже десять. Это, безусловно, приводит к всеобщему положительному эффекту в рамках земельно-имущественных отношений. Мы получаем точный и полный реестр, что влияет на инвестиционную привлекательность территории и позволяет органам власти принимать грамотные управленческие решения. Важно отметить и социальное значение ККР – повышение уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей, снижение количества земельных споров. И всё это достигается без финансовых затрат правообладателей», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Комплексные кадастровые работы выполняет кадастровый инженер. На основе собранной информации он подготавливает проект карты-плана территории, который рассматривается на согласительной комиссии при муниципалитете. В дальнейшем уполномоченный орган утверждает карту-план и направляет его в региональный Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.

«Комплексные кадастровые работы основываются на системном подходе к решению вопросов, связанных с проведением операций в отношении объектов недвижимости. В этом году филиал ППК «Роскадастр» по Мурманской области выполнил комплексные кадастровые работы в 5 кадастровых кварталах, расположенных в г. Кировске и в Кольском районе. По этим территориям проекты карт-планов рассмотрены согласительными комиссиями, результаты работ согласованы и ожидают утверждения органами местного самоуправления», - пояснила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Татьяна Лазарева.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, с подробной информацией северяне могут ознакомиться на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ в подразделе «Открытая служба / Статистика и аналитика / Мурманская область / Комплексные кадастровые работы / 2024».

Также информация отображается на публичной кадастровой карте http://pkk.rosreestr.ru. В критериях поиска нужно выбрать «кварталы» и указать номер квартала, в котором проводятся комплексные кадастровые работы. В разделе «комплексные кадастровые работы» можно узнать информацию о контракте, заказчике и исполнителе работ.