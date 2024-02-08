В Мурманской области наблюдается некоторое снижение регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области на пятой календарной неделе текущего года (29 января по 4 февраля) регистрация заболеваемости в нашем регионе осталась практически на уровне четвёртой календарной недели. Вместе с тем отмечено незначительное превышение расчётных значений эпидемических порогов во всех возрастных группах населения.

По сравнению с предыдущей календарной неделей, наблюдается некоторое снижение регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных категориях, но отмечен рост числа заболевших детей. В структуре заболевших лиц 62,6% приходится на детское население, где 53,9% приходится на школьников, отмечает ведомство.

Результаты лабораторного мониторинга показывают на увеличение циркуляции вирусов гриппа в нашем регионе: в структуре выделенных возбудителей респираторных вирусов доля гриппа составляет 79,0%, лидирующее положение занимает штамм гриппа А. Респираторные вирусы негриппозной этиологии представлены метапневмовирусами, сезонными коронавирусами, бокавирусами, риновирусами, парагриппом, аденовирусами.