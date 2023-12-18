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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 12:30

В Мурманской области наблюдается оживление инвестиционной активности

Инвестиционная активность в ключевых отраслях экономики стала одной из специальных тем декабрьского доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Как отмечают эксперты, в январе-сентябре объём вложений в основной капитал в целом по России вырос и заметно превысил уровень 2019 года.

Основными факторами названы растущий внутренний спрос и развитие импортозамещающих производств. Наиболее значимый вклад в рост инвестиций внесли обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение. Так, в целом по стране инвестиции в добычу металлических руд и прочих полезных ископаемых за первые девять месяцев по сравнению с годом ранее увеличились более чем на четверть, объемы капиталовложений в транспортировке и хранении выросли на 10%.

«По данным Росстата, Мурманская область по объёму инвестиций занимает одно из лидирующих мест в СЗФО. С января 2020 года по сентябрь 2023 года общий объем инвестиций в основной капитал составил почти 900 млрд рублей. В стадии завершения находится строительство морского порта, который позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Продолжается реализация в регионе крупных проектов в сфере добычи апатитового концентрата и железных руд», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по данным мониторинга, проводимого Банком России, в IV квартале рост инвестиций в целом по стране продолжится, но более низкими темпами. В следующем году бизнес ожидает расширения инвестиционной активности.

Доклад «Региональная экономика» готовится экспертами Банка России на основе данных опроса предприятий (в ноябре в нем приняли участие около 13 тысяч предприятий, в том числе 116 организаций Мурманской области), статистики и мнений аналитиков. Эти данные Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

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