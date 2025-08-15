Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 14:30

В Мурманской области наблюдается рост активности в сфере оборота земли

Это подтверждается данными Росреестра о постановке участков на кадастровый учёт, регистрации изменений характеристик и переходов прав по итогам первого полугодия 2025 года.

В первые 6 месяцев 2024 года на кадастровый учёт было поставлено 1355 земельных участков, а в 2025 году — уже 1823. Рост составил более 34%. Это свидетельствует о том, что в регионе ведётся активная работа по учёту и оформлению прав на землю.

Почти на 20% выросло количество действий по учёту изменений характеристик. В первом полугодии 2024 года было учтено изменений характеристик в отношении 902 земельных участков, а в аналогичном периоде 2025 года — в отношении 1079. Таким образом, в текущем году владельцы участков более активно занимались своими землями, например, меняли назначение или устанавливали границы.

За 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 4162 перехода прав на земельные участки, а в 2025 году — 4954. Специалисты регионального Росреестра отмечают, что в Мурманской области растёт количество сделок с землёй, включая куплю-продажу, дарение, наследование и другие виды переходов прав. Рост составил 19%.

Также отмечается рост в рамках единой процедуры постановки на кадастровый учёт и регистрации прав. В первую половину 2024 года было поставлено на кадастровый учёт с одновременной регистрацией прав 249 земельных участков, а в 2025 году — уже 284. Это говорит о том, что упрощение процедур оформления прав на землю способствует вовлечению земель в экономический оборот.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в Мурманской области земли стали более активно использоваться бизнесом и населением. Рост активности в сфере оборота земли способствует развитию экономики и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Комментарии

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
