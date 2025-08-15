В Мурманской области наблюдается рост активности в сфере оборота земли

Это подтверждается данными Росреестра о постановке участков на кадастровый учёт, регистрации изменений характеристик и переходов прав по итогам первого полугодия 2025 года.

В первые 6 месяцев 2024 года на кадастровый учёт было поставлено 1355 земельных участков, а в 2025 году — уже 1823. Рост составил более 34%. Это свидетельствует о том, что в регионе ведётся активная работа по учёту и оформлению прав на землю.

Почти на 20% выросло количество действий по учёту изменений характеристик. В первом полугодии 2024 года было учтено изменений характеристик в отношении 902 земельных участков, а в аналогичном периоде 2025 года — в отношении 1079. Таким образом, в текущем году владельцы участков более активно занимались своими землями, например, меняли назначение или устанавливали границы.

За 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 4162 перехода прав на земельные участки, а в 2025 году — 4954. Специалисты регионального Росреестра отмечают, что в Мурманской области растёт количество сделок с землёй, включая куплю-продажу, дарение, наследование и другие виды переходов прав. Рост составил 19%.

Также отмечается рост в рамках единой процедуры постановки на кадастровый учёт и регистрации прав. В первую половину 2024 года было поставлено на кадастровый учёт с одновременной регистрацией прав 249 земельных участков, а в 2025 году — уже 284. Это говорит о том, что упрощение процедур оформления прав на землю способствует вовлечению земель в экономический оборот.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в Мурманской области земли стали более активно использоваться бизнесом и населением. Рост активности в сфере оборота земли способствует развитию экономики и повышению инвестиционной привлекательности региона.