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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 15:45

В Мурманской области наблюдается сохраняющаяся дифференциация муниципальных образований в зависимости от их финансовых возможностей и социально-экономического развития

В региональной Думе 14 декабря прошло заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В его работе приняли участие депутаты облдумы, представители исполнительных органов власти области, представительных органов муниципальных образований, прокуратуры, КСП области. Вёл заседание руководитель координационного Совета, председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Приветствуя собравшихся, он подчеркнул актуальность обсуждаемого вопроса для всех заполярных территорий.

- Областной бюджет по-прежнему остается социально направленным, в 2022 году значительный объём бюджетных средств будет направлен на поддержку муниципальных образований, - отметил Сергей Дубовой.

С информацией о бюджете области на следующий год выступила председатель профильного комитета Думы Ирина Просоленко, которая отметила, что одной из важнейших задач на сегодняшний день является выравнивание финансовых возможностей муниципалитетов региона для обеспечения гарантированных равных прав на получение социальной и медицинской помощи, образования и иных услуг всеми гражданами независимо от их места жительства.

- В настоящее время в Мурманской области наблюдается сохраняющаяся дифференциация муниципальных образований в зависимости от их финансовых возможностей и социально-экономического развития. В этих условиях рассмотрение особенностей различных методов и форм оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям для решения острых муниципальных проблем остаётся весьма актуальным. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности являются основным доходным источником, стабильно поступающим в течение года, что позволяет муниципальным образованиям финансировать текущие социально значимые расходы, такие как, заработная плата, расходы на социальное обеспечение и коммунальное хозяйство. На 2022 год объём дотации запланирован в размере 2761,1 млн рублей, с ростом к уровню 2021 года на 29,5 процентов.

В рамках обсуждения поднимались вопросы эффективного расходования средств, благоустройства территорий, ремонта дорог. Говорили и о критериях, которые учитываются при расчёте дотаций муниципальным образованиям. Обращалось внимание на важность информирования населения о реализации мер поддержки для строительства индивидуальных жилых домов в следующем году.

Участники заседания обсудили план работы координационного Совета на следующий год. В частности, предложено рассмотреть вопрос финансирования многофункциональных центров, механизмы, направленные на увеличение муниципального жилого фонда для привлечения и поддержки социально важных категорий работников, исполнение муниципальных бюджетов, а также поделиться опытом реализации программ по благоустройству территорий.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22518/

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