В Мурманской области наблюдается тенденция к снижению задолженности по заработной плате предприятий-банкротов

Управление Росреестра по Мурманской области в рамках реализации функций органа по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций и органа по контролю (надзору) в делах о банкротстве подвело итоги работы по данному направлению за первое полугодие 2021 года.

За этот период процедуры, применяемые в деле о банкротстве, осуществлялись в отношении 466 предприятий, индивидуальных предпринимателей и граждан, проживающих в Мурманской области, что на 38% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, рассмотрено 34 обращения о нарушениях законодательства о банкротстве со стороны арбитражных управляющих, в 6 случаях были обнаружены признаки административного правонарушения в действиях (бездействии) арбитражных управляющих. По результатам рассмотрения обращений и иных материалов составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 7 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и 10 постановлений о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

По результатам рассмотрения протоколов областного Росреестра о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности судом в 4 случаях были наложены на арбитражных управляющих штрафы на общую сумму в 115 тысяч рублей, в 10 случаях - административные наказания в виде предупреждения и в 12 случаях - объявлены замечания.

«В нашем регионе, начиная с 2019 года, наблюдается значительная тенденция к снижению задолженности по заработной плате предприятий-банкротов. Так, в 2019 году задолженность составляла 150 млн рублей, в 2020 году – 86 млн, а в 2021 году задолженность составила около 67 млн рублей», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.