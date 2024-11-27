В Мурманской области начал работу чат-бот МФЦ

Виртуальный помощник центров «Мои Документы» поможет записаться на приём, проверить статус своего заявления и не только. Он доступен в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Teлеграм».

«Задать вопросы виртуальному помощнику можно, написав в личные сообщения. Там же пользователь сможет воспользоваться тематическим рубрикатором для поиска ответа на интересующий вопрос», – сообщила руководитель Министерства цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Как сообщает министерство, чат-бот поможет записаться на приём в многофункциональный центр, уточнить статус своего заявления, информацию о работе интересующего отделения, оценить качество обслуживания в МФЦ.

«Там же можно уточнить информацию о предварительной записи или отменить её, узнать режим работы конкретного многофункционального центра. Создание такого помощника – не первый опыт для региона, и думаю, эта полезная практика будет применяться и в других сферах», – подчеркнула Елена Семенова.

В офисах «Мои Документы сейчас северяне могут получить более 200 государственных и муниципальных услуг. Их населению и юридическим лицам в регионе предоставляют 18 отделений и 6 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ.

На территории региона уже работают чат-бот по диспансеризации, помощник при обращении к мировым судьям, чат-бот по тарифам и для переселяющихся в Мурманскую область соотечественников и иностранных граждан, а также чат-бот для отлова безнадзорных собак.

Фото: https://www.bmfc.ru/cto-umeet-cat-bot-mfc-moskovskoj-oblasti/