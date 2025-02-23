В Мурманской области начал работу мобильный центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

В Мурманской области начал работу мобильный центр обслуживания клиентов (МЦОК) АО «АтомЭнергоСбыт». Отправной точкой стал п. Мурмаши, затем н.п. Свереморск-3, а на следующие неделе выезды пройдут в п. Тулома и н.п. Спутник.

Жители порядка 90 населённых пунктов Мурманской области, где отсутствуют стационарные центры обслуживания клиентов, теперь могут получить весь перечень услуг, включая оплату коммунальных услуг по капремонту, электричеству и вывозу мусора, консультации по тарифам, помощь в оформлении документов, а также решить другие вопросы, связанные с электроснабжением.

«Мы стремимся сделать наши услуги более доступными для всех клиентов, независимо от их местоположения. Мобильный центр – это шаг навстречу нашим клиентам, который позволит обеспечить быстрое и качественное обслуживание», – отметили в пресс-службе АО «АтомЭнергоСбыт».

Мобильный центр будет курсировать по Мурманской области по утверждённому графику, что позволит жителям удалённых населённых пунктов получить доступ к необходимым услугам без необходимости посещения стационарного офиса.

С графиком работы мобильного центра можно ознакомиться на официальном сайте АтомЭнергоСбыта, а также на сайтах и в социальных сетях администраций муниципальных образований.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».