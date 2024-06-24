В Мурманской области начала применяться новейшая методика очищения крови

В Мурманской областной больнице им. П.А. Баяндина стали применять новый метод очищение крови: экстракорпоральная гемокоррекция – сорбция липополисахарида. Данная методика используется для лечения пациентов с септическом шоком, и уже демонстрирует впечатляющие результаты.

Сепсис – инфекционное заболевание крови, которое может развиваться при несвоевременном лечении и приводить человека к летальному исходу. Возбудителями являются микробы и патогенные грибки.

В феврале этого года в Мурманской области впервые внедрили такие технологии в отделении анестезиологии-реанимации №1 (ОАР) под руководством Антона Ершова, заведующего отделением ОАР №1.

«Мы отслеживаем клинические и лабораторные показатели. На данный момент в нашей больнице проведена процедура у 5 больных, отслеживается явный положительный эффект для пациентов», – рассказал Антон Ершов, заведующий отделением ОАР№1.

В этом способе используется мультимодальный гемосорбент, который связывает и удаляет из крови как неселективные цитокины, так и селективные эндотоксины. Это позволяет эффективно очищать кровь от провоспалительных маркеров, влияющих на развитие сепсиса и септического шока.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, данная технология очищения крови стабилизирует состояние больных и снижает повреждение жизненно важных органов, помогает организму быстрее очиститься от отравляющих веществ, а также обладает противовоспалительным эффектом.

Фото: https://gov-murman.ru