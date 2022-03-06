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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.22 17:00

В Мурманской области начала работу «Арктическая лаборатория туризма»

4 марта в Мончегорске стартовала «Арктическая лаборатория туризма». Это мероприятие – первое из серии экспертных встреч, которые пройдут в Кольском Заполярье в 2022 году в рамках объявленного Года экологически ответственного туризма.

«Туристическими лаборантами» выступили Агентство развития Мончегорска, комитет по туризму Мурманской области, а также гости региона – представители отельеров: специалисты направления отельной анимации Ассоциации отельеров «АМОС», компании «Bnovo», «ASK GROUP» и «Libra Hospitality».

Встреча была поделена на два этапа. На первом эксперты оценили возможности экологического туризма в государственном Лапландском заповеднике, осмотрели экспозицию в Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава, посетили гостиницы Мончегорска – встретились с их представителями, и обсудили с ними перспективы внедрения современных методов автоматизации в гостиничном бизнесе.

Второй этап бы посвящён обсуждению ключевых проектов по развитию туристического потенциала Мончегорска.

«Арктическая лаборатория туризма была создана для разработки новых туристских направлений по Мурманской области. Экспертные выезды помогают оценить и систематизировать новые маршруты и представить их прямому потребителю. Отмечу, что мы продолжим привлекать к следующим экспертным выездам как местные эксперты, так и коллег из других регионов», – подчеркнул руководитель комитета по туризму Мурманской области.

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