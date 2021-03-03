В Мурманской области начала работу горячая линия «Антиконтрафакт»

Мурманская область стала одним из восьми пилотных регионов, где начала работу горячая линия «Антиконтрафакт». Проект также стартовал в Республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, а также в Омской, Смоленской, Свердловской областях и Пермском крае.

С мая этого года планируется постепенное подключение и других регионов страны. С сентября горячая линия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с единым Федеральным номером 8 800-333-51-12 заработает в круглосуточном режиме на всей территории России.

Среди основных целей горячей линии «Антиконтрафакт» – информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленности. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у физических и юридических лиц есть возможность направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов. Благодаря горячей линии оперативно ведётся приём, регистрация и рассмотрение сообщений от заявителей.