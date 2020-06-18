В Мурманской области начала свою работу временная приёмная Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова

В связи с прерванным железнодорожным сообщением между станциями Выходной – Мурманск из-за обрушения надводной части железнодорожного моста над рекой Кола создана временная приёмная прокуратуры.

Приоритетная задача действия временной приёмной – защита прав пассажиров, разъяснение пострадавшим гражданам норм действующего законодательства и контроль за восстановлением прерванного железнодорожного сообщения в условиях, требующих повышенного внимания.

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров с учётом сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране осуществляет приём граждан лично в режиме видеоконференцсвязи, что даёт возможность оперативно реагировать на проблемные вопросы и незамедлительно принимать необходимые меры.

Мурманский транспортный прокурор проводит личные приёмы на железнодорожных вокзалах станций Мурманск и Выходной.

Ни одно обращение не останется без внимания. Работу временной приёмной Владимир Владимиров контролирует лично.