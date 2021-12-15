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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 10:00

В Мурманской области началась акция «В Новый год – без долгов!»

Ежегодно в преддверии новогодних праздников судебные приставы Мурманской области проводят акцию «В Новый год – без долгов!», в рамках которой призывают граждан погасить имеющуюся задолженность в кратчайшие сроки.

В рамках акции запланированы рейды по проверке на наличие долгов у автовладельцев на парковках торговых центров, автостоянок. Первые результаты акции уже появились.

Так, в ходе рейда на одной из автостоянок судебными приставами отделения судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска обнаружена автомашина «Renault Trafic», принадлежащая должнику на праве собственности. Мужчина не заплатил 18 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму более 12 тысяч рублей, а также 18 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату штрафов. Автомобиль был арестован и эвакуирован на специализированную автостоянку. Уже на следующий день должник погасил 30-ти тысячную задолженность в полном объеме. В результате арест с автомобиля снят, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с материальными потерями, жители Мурманской области могут проверить наличие задолженности и сразу оплатить её в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Мурманской области (http://www.r51.fssp.gov.ru), личного кабинета на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), мобильного приложения «ФССП России».

Фото пресс-службы УФССП России по Мурманской области.

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Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
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Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
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Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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