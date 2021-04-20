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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 09:30

В Мурманской области началась активная весенняя уборка

Вчера на оперативном совещании регионального правительства первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова доложила о проведении весенней уборки территорий муниципалитетов. Согласно данным, представленным с мест и полученным из системы СМУТ, для уборки территорий муниципалитетов задействовано 655 единиц техники, 2841 человек рабочего персонала. Помимо работы по уборке территорий муниципалитетов продолжается прочистка ливневой канализации для своевременного отведения талых вод.

«Всего с 12 по 16 апреля с дворовых территорий вывезено 27 тысяч кубометров снега и 830 кубометров мусора», – подчеркнула Ална Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, вместе с текущими уборочными мероприятиями в регионе 24 апреля запланирован традиционный субботник, в рамках которого в том числе состоятся парад специализированной коммунальной техники, конкурс «Праздник лучшего двора», челлендж «КультУборка».

Глава региона Андрей Чибис поручил по завершении уборки муниципалитетов от снега приступить к следующему этапу – уборке с улиц грязи и песка. При этом через СМУТ необходимо контролировать не только факт исполнения заданий, но и корректность их постановки.

 

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