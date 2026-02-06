В Мурманской области началась государственная кадастровая оценка земли

В Мурманской области стартовал масштабный процесс государственной кадастровой оценки земельных участков. В рамках ГКО 2026 года будет оценено 105873 земельных участка

Наибольшую долю среди них составляют земли населённых пунктов – 70042 участка (66,2%), на земли сельскохозяйственного назначения приходится 27015 объектов (25,5%). Также оценке подлежат земли промышленности, энергетики, связи, транспорта и обороны, земли запаса и лесного фонда, особо охраняемых территорий.

«Работа по определению новой кадастровой стоимости – важный этап для формирования справедливой платы за землю в нашем регионе. Расчёты будет выполнять подведомственное учреждение – ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области». Результаты этой оценки будут применяться в целях расчёта обязательных платежей с 1 января 2027 года», – пояснила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, на этапе публичного ознакомления с проектом отчёта о результатах кадастровой оценки у собственников будет возможность проверить исходные данные, на основании которых рассчитывалась стоимость, и представить свои замечания.