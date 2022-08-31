В Мурманской области началась кампания по вакцинации против сезонного гриппа

В настоящее время поступило 109420 доз взрослой вакцины и 32660 доз детской. Вакцинировано 244 человека, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

«Прививочные пункты организованы во всех подведомственных министерству медицинских организациях. В Мурманской области работает 75 пунктов вакцинации взрослого и детского населения от гриппа, из них 1 мобильный в Мурманске. Дополнительно на текущей неделе планируется организовать 2 мобильных пункта вакцинации от гриппа в Ковдоре и Кандалакше», – доложила на оперативном совещании первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

Фото: https://gov-murman.ru