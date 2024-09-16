В Мурманской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов

Налоговое уведомление за налоговый период 2023 года должно быть исполнено не позднее 2 декабря 2024 года.

Как сообщает vk.com/ufns5100, налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте заказным письмом, или передано в электронной форме через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «личный кабинет» на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).

Также получить налоговое уведомление можно в любом налоговом органе или подразделениях Многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ) лично или через уполномоченного представителя (на основании доверенности).

Уплатить имущественные налоги можно следующими удобными способами:

- на сайте ФНС России в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», либо с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»;

- на портале «Госуслуги»;

- с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ». Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации личного кабинета в любом налоговом органе или с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуг;

- в кассах банков, платежных терминалах, в почтовых отделениях.

Фото: https://vk.com/ufns5100?z=photo-217984976_457239473%2Falbum-217984976_00%2Frev