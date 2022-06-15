В Мурманской области началась оперативно-профилактическая операция «Путина»

На территории Мурманской области с 15 июня по 15 июля стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Путина», направленное на выявление и пресечение правонарушений, совершаемых в сферах рыболовства - рыбоводства, а также связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» проводится полицией Мурманской области ежегодно, начиная с 2006 года.

Для стабилизации криминогенной обстановки в сфере рыбной отрасли нашего региона, предупреждения и пресечения преступных посягательств на водные биоресурсы сотрудники полиции совместно с инспекторами рыбоохраны и представителями Пограничного управления ФСБ России планируют осуществлять рейды в Кольском, Терском, Кандалакшском и Печенгском районах, на территориях заказников, а также по прибрежным зонам.

Кроме того, в целях пресечения вывоза незаконно добытой рыбной и крабовой продукции за пределы Мурманской области, сотрудниками полиции будет тщательно проверяться транспорт, перевозящий грузы.