В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022

Под председательством первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергея Лупанского состоялось установочное заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Так, в сентябре-октябре текущего года в рамках фестивальной программы пройдут творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, викторины, тематические выставки, открытые уроки и лекции по энергосбережению, экскурсии на предприятия ТЭК.

Основными площадками определены областные Научная и Детская библиотеки, центр дополнительного образования «Лапландия». Кроме этого мероприятий пройдут на базах высших и средних специальных учебных заведений, школ и детских садов области.

Особенностью программы в этом году должна стать тема исторического наследия региональной энергетики: развитие отрасли от первых ГЭС до суперсовременного ветропарка за Полярным кругом.

Не менее важным направлением фестиваля остается популяризация профессий топливно-энергетического комплекса, которые открывают молодым людям огромные возможности для самореализации.

«За 7 лет в Мурманской области фестиваль «вырос» в масштабную площадку для общения близких по духу сторонников энергоэффективного образа жизни, точку соприкосновения современной молодежи с отраслью ТЭК. Вместе с коллегами из профильных комитетов и министерств, специалистами-энергетиками в текущем году мы постараемся расширить географию проведения мероприятий, а также еще более разнообразить программу интересными активностями», – подчеркнул Сергей Лупанский.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, среди партнёров фестиваля – Агентство энергетической эффективности Мурманской области, «Мурманэнергосбыт», «Апатитыводоканал», «Мурманскводоканал», «Энел Россия», ИЦАЭ Мурманск, «ТГК-1», «Ростелеком», МОЭСК, «АтомЭнергоСбыт».

Фото: https://vk.com/vmesteyarche_mur