В Мурманской области началась подготовка к началу дорожно-строительного сезона на региональных дорогах

В Мурманской области приближается время начала дорожных работ. В этом году в регионе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонты на участках региональных дорог протяжённостью более 40 км. Также планируется проведение ремонтных работ путепровода на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив, реку Западная Лица и на двух мостах на автодороге Кола — Серебрянские ГЭС с подъездами, ремонт одного из которых уже начался.

Работы в новом дорожном сезоне не ограничатся только обновлением дорожного полотна, также установят недостающие дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбы, нанесут дорожную разметку.

Для каждого временного периода дорожных работ определён свой комплекс работ. Контракты на выполнение дорожных работ заключены, графики производства работ согласованы, подрядные организации приступили к мобилизации материально-технических средств, материалов и ресурсов.

С наступлением устойчивых плюсовых температур, комиссия, в которую входят представители «Мурманскавтодора» и подрядных организаций, проведёт осмотр участков дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. Такие проверки проходят ежегодно: специалисты совместно объезжают участки, выявляют дефекты и фиксируют их. Все обнаруженные недостатки подрядчик обязан устранить за свой счёт по гарантийным обязательствам в срок, не позднее 1 июня 2026 года.

В период, предшествующий началу дорожного сезона, так же реализуются противопаводковые мероприятия. Главной задачей на данный период является не допустить разрушений дорожного полотна в условиях обводнения оснований дорожной одежды. В целях сохранности дорожного полотна проводятся мероприятия по контролю соблюдения водителями транспортных средств, вводимых с 30 апреля по 29 мая ограничений по нагрузкам на ось транспортного средства.

Для контроля и непрерывного мониторинга ситуации на дорогах и мостовых сооружениях в период паводкового периода созданы противопаводковые комиссии, утверждены графики круглосуточных дежурств оперативных служб. С целью предотвращения подтоплений участков дорог и мостов дорожники с помощью специализированной техники, а зачастую и вручную проводят работы очистки водопропускные труб от скоплений снега и льда, ликвидации снежных валов, расчистке обочин и кюветной части дорог.