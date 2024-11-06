В Мурманской области началась подготовка к зимнему туристическому сезону

В этом году, как рассказал вчера на оперативном совещании Андрей Чибис, для гостей Кольского Заполярья подготовлены новые уникальные экскурсии.

Так, в Долине Славы начал работу музейно-выставочный комплекс — это место, где история встречается с современными музейными технологиями. Мемориальный комплекс, по словам губернатора, — объект патриотического туризма, который привлекает тысячи посетителей.

«В год 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье мы сделали Долину Славы круглогодичным местом для посещения, со всей необходимой инфраструктурой, с освещение, зажгли там Вечный огонь. И теперь в любое время северяне и гости нашего края могут поклониться героям войны, узнать, как героически наши бойцы сражались за Победу», — подчеркнул губернатор.

Среди новинок туристического сезона 2024-2025 — посещение Кольской ветроэлектростанции (ВЭС). На экскурсии посетители смогут увидеть, как работают огромные ветровые турбины, а также узнают о процессе получения экологически чистой энергии.

«Кольская ВЭС – это открытая образовательная площадка, где можно познакомиться с будущим энергетики и с высокими технологиями. Было бы здорово, чтобы ветряки были подсвечены, нужно проговорить с собственником этот вопрос. Тогда это было бы уникальное зрелище особенно в период полярной ночи. Прошу эту задачу с коллегами отработать, - сказал глава региона.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в условиях внешних экономических вызовов и санкционного давления, туризм становится одной из важнейших сфер, поддерживающих экономику региона, и озвучил статистику. В 2023 году Мурманская область установила рекорд: по официальным данным, наш регион посетили более 670 тысяч туристов, что стало наивысшим показателем за всю историю.

«За последние пять лет туризм принёс в бюджет области 2,4 млрд рублей, что подчеркивает его значимость для экономики», — сказал Андрей Чибис.

Поддержка туристической отрасли способствовала развитию местного бизнеса. Так, за последние годы на реализацию 135 проектов в сфере туризма было направлено более 400 млн рублей. Новые объекты построены с использованием современных технологий, что делает инфраструктуру региона не только более удобной, но и более экологичной и привлекательной для туристов.

Подробнее о развитии сферы туризма в регионе на оперативном совещании доложила генеральный директор «Туристско-информационного центра Мурманской области» Анастасия Иванова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/