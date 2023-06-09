В Мурманской области началась подготовка региональных объектов ЖКХ к зиме

Первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский во главе межведомственной комиссии проверил ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме.

Свою работу комиссия начала в Полярных Зорях и Африканде, уделив особое внимание угольной котельной. Сейчас на объекте теплоснабжения производятся регламентные работы.

Следующим на карте выездной проверки значился Оленегорск. Замглавы министерства осмотрел участок сети на Ленинградском проспекте, где выполняется капитальный ремонт. На эти цели муниципалитету из областного бюджета выделена субсидия в размере 4,9 млн рублей.

Продолжаются работы на сетях в населенном пункте Высокий.

Также комиссия осмотрела две котельные: угольную ООО «ТЭС» и мазутную АО «МЭС».

«Ресурсоснабжающие организации приступили к выполнению плановых регламентных и внеплановых ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры. От качественного и главное своевременного выполнения мероприятий зависит бесперебойное теплоснабжение предстоящей зимой», — подчеркнул Сергей Лупанский.

Работа комиссии будет продолжена до полного завершения подготовки региона к осенне-зимнему сезону 2023/2024, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru