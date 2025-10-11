В Мурманской области началась реализация масштабного социального проекта «Женщины за здоровье мужчин»

Его цель — формирование у северян знаний, практических навыков и ресурсов для сохранения собственного здоровья и здоровья семьи.

Проект реализуется Советом Евразийского женского форума, Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) при поддержке министерства здравоохранения Мурманской области и Центра профилактики Мурманского областного медицинского центра.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, пилотной площадкой для проекта выбран Печенгский округ. Именно здесь пройдут первые мероприятия, направленные на формирование устойчивых сообществ женщин, обладающих знаниями, практическими навыками и ресурсами для сохранения собственного здоровья и здоровья семьи.

В рамках проекта участниц ждут онлайн-семинары с ведущими федеральными экспертами и очные практические встречи с врачами Мурманской области. Первая встреча «Здоровая семья — сильный регион» состоится сегодня в Заполярном.

Проект продлится до декабря этого года и завершится итоговым форумом, на котором будут подведены итоги и обсуждены перспективы тиражирования проекта в других муниципалитетах Кольского Заполярья.

Вся необходимая информация о предстоящих мероприятиях будет размещаться на информационных ресурсах регионального Минздрава.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554998/#&gid=1&pid=1