В Мурманской области началась реализация проекта «Работа рядом» по временному трудоустройству граждан

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса началась реализация проекта «Работа рядом» по временному трудоустройству граждан. Соответствующее постановление подписано главой региона.

С 1 февраля по 30 апреля текущего года в рамках проекта планируется трудоустроить около 700 несовершеннолетних и безработных граждан, а также студентов образовательных организаций. Заработная плата участникам проекта «Работа рядом» устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время.

Напомним, что проект, который даёт возможность молодым северянам находить подработку в каникулярный период и содействует стабилизации ситуации на рынке труда, является одним из элементов стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить».

В 2022 году «Работа рядом» позволила создать в регионе 5,6 тысячи рабочих мест, на которые трудоустроено более 7,5 тысячи человек, в том числе более 6,3 тысячи подростков, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.