В Мурманской области началась реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года

В 2025 году в Мурманской области будут реализованы четыре проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Начнутся работы над территориями, ставшими победителями конкурса в прошлом году. Об этом 3 февраля в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В регионе много проектов-победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Поморская набережная в Коле, набережная на берегу залива Белого моря в Кандалакше, набережная в Оленегорске – излюбленные места у северян и гостей города, созданные именно в рамках этого конкурса. В 2025 году эту работу мы продолжаем, появятся новые точки для отдыха», – сообщил глава региона.

Победителями Всероссийского конкурса в 2024 году стали проект благоустройства общественной территории на улице Строителей в Полярных Зорях, проект второго этапа благоустройства Поморской набережной в Коле, проект благоустройства городского парка имени Бровцева в Мончегорске.

По словам заместителя губернатора Ольги Вовк, по всем тр`м проектам с конца прошлого года ведется разработка проектно-сметной документации за счет внебюджетных средств от партнеров Мурманской области.

«Кроме того, в текущем году будет завершена реализация проекта-победителя в Ковдоре, где идут работы по благоустройству фрагмента улицы Ленина от площади Ленина до здания Ковдорского ГОКа, начатые в 2024 году. Хочу высказать особую благодарность социально ответственным компаниям региона», – подчеркнула она во время своего доклада на совещании.

Вице-губернатор отметила, что Мурманская область стабильно показывает одни из лучших результатов в рамках участия в конкурсе и он является весомым источником финансирования проектов благоустройства.

«С 2019 года на территории региона реализованы 19 проектов - победителей и 3 проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За это время привлечено более миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Комфортное общественное пространство появилось в каждом малом городе», – сообщила Ольга Вовк.

«Благоустройство остаётся одной из приоритетных задач для правительства Мурманской области. Ещё одна важная тема, которую мы записали в стратегический план «На Севере – жить», видя реакцию людей, – это обновление фасадов, особенно в центрах наших городов. Речь про ремонт фасадов, кровель, оснащение домов подсветкой, значительно меняющей облик улиц», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, архитектурно-художественная подсветка украшает не только областной центр, но и Кировск, Мончегорск, а также Печенгский округ.

«В плане «На Севере – жить» стоит задача такую работу провести поэтапно во всех городских центрах. Это недешевое удовольствие и необходимы ресурсы. В этом году нам помогают наши партнёры из «ВТБ», мы договорились с руководителем Андреем Леонидовичем Костиным, что за внебюджетные деньги банк профинансирует подсветку в Североморске», – сказал глава региона.

Работа по организации подсветки запланирована на центральной улице столицы Северного флота: на домах №№6, 8, 10 и 12, расположенных на улице Сафонова, а также на доме №12 на улице Морской.

В настоящий момент на территории Кольского Заполярья всего архитектурно-художественной подсветкой украшены фасады 119 зданий.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, за 6 лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и плана «На Севере – жить» в Мурманской области были благоустроены 157 общественных пространств в 25 муниципалитетах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/