В Мурманской области началась реконструкция автоподъезда к Териберке и ремонт моста в селе

В Мурманской области началась реконструкция автоподъезда к селу Териберка. В данный момент ведутся работы по формированию полосы отвода и дорожного полотна, в активную фазу работы вступят с 22 июня. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в сельское поселение Кольского района.

«Даже с учётом того, что подрядчики вышли позже на объект из-за погоды, исходя из того, что я вижу, все идет по графику. При этом, ни в коем случае не должно пострадать качество, оно важнее, чем рекордные сроки», - сказал губернатор.

Как подчеркнул глава региона, сложность в том, чтобы поднять дорожное полотно на такой уровень, чтобы минимизировать последствия снегозаметания.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, к концу августа будет уложен нижний слой асфальта первых десяти километров, на 2021 год запланированы работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия и обустройству дороги. Полное окончание работ первого участка по контракту – 14 августа следующего года.

В целом на автоподъезде к селу Териберка планируется реконструировать автомобильную дорогу до 35-го километра, это будет сделано в три этапа. Уже начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции второго участка с 10 по 20-й километр, планируется что его реконструкция начнется в 2021 году.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе рабочей поездки в Териберку губернатор также проинспектировал ремонт четырёхпролетного автодорожного моста 1995 года постройки через одноимённую реку. Во время ремонта будет разобраны все существующие элементы мостового полотна, отремонтированы опоры пролетных строений, установлены опоры освещения со светильниками. Работы по контракту планируется завершить уже к концу октября. На период ремонта организовано реверсивное движение.