В Мурманской области началась реконструкция тепличного комплекса для выращивания сеянцев лесных культур
На территории Мурманской области впервые за последние шесть лет проводятся работы по реконструкции теплиц для выращивания посадочного материала. Площадь теплиц составляет
В ходе работ полностью заменен деревянный каркас теплиц, убран старый грунт и завезена новая земельно-торфяная смесь.
Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, весной 2021 года теплицы будут засеяны семенами сосны, из которых через два года будут получены сеянцы сосны местного производства для высадки их на лесокультурные площади Мурманской области.
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», инициированного по поручению президента Российской Федерации, Мурманская область планирует обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Это значит, что весь вырубленный лес будет восстановлен в том же объеме.