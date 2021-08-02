В Мурманской области началась Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года

В воскресенье, 1 августа, на территории Мурманской области, как и в России в целом, началась Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года – первая в истории страны. Она позволит получить актуальный информационный срез о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, уточнить сведения по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится. Собранная информация необходима для реализации эффективной аграрной политики в стране.

Как сообщает Т.С. Куликова, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в нашем регионе переписью будет охвачено 6,7 тысячи объектов, из которых более 90 процентов – личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан.

Сбор сведений от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться путём самозаполнения электронных форм переписных листов с использованием системы web-сбора Росстата или их бумажных бланков. Формы отчётности размещены на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru в разделе Переписи и обследования/Всероссийские сельскохозяйственные переписи/Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.

Переписчик посетит некоммерческие товарищества и личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан. Некоммерческие товарищества обследуют в сплошном порядке, их в регионе около 600, сведения от этой категории респондентов предоставит уполномоченный представитель товарищества. Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан будут обследованы выборочно, участниками наблюдения в регионе станут более 6 тысяч их владельцев. Наибольшее число объектов, в которых перепись пройдёт методом опроса респондентов, находится в Кольском и Кандалакшском муниципальных районах.

Программа переписи содержит вопросы об использовании земли, поголовье сельскохозяйственных животных, целей производства сельхозпродукции, а для организаций – в дополнение о производственной инфраструктуре, использовании целевых кредитов и субсидий за счёт бюджета, её юридическом статусе.

Переписчик будет иметь при себе именное удостоверение, действительное при наличии паспорта, зелёную бейсболку и такого же цвета сигнальный жилет или дождевик с логотипом переписи. Он занесёт ответы в планшетный компьютер. Вся информация записывается со слов граждан, документы предъявлять не требуется. Полученные сведения являются конфиденциальными и будут использованы только для формирования официальной статистической информации. Опрос будет проводиться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Участие в переписи является обязательным для юридических лиц и общественной обязанностью физических лиц. Мурманскстат призывает северян принять активное участие в статистическом наблюдении.