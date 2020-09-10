В Мурманской области началась тестовая эксплуатация нового автобуса

Новый автобус ульяновского предприятия российско-японского производства «SIMAZ 2258» вышел на маршрут Североморск-Щукозеро. На прошлой неделе он был представлен руководством предприятия транспортным компаниям региона. После демонстрации транспортное средство было передано одному из перевозчиков региона для тестовой эксплуатации непосредственно на маршрутах регулярных перевозок.

«В целях проработки вариантов обновления парка маршрутных транспортных средств Мурманской области Министерство транспорта и дорожного хозяйства ведет переговоры с российскими производителями автобусов, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Тестовая эксплуатация автобуса позволит не только транспортным компаниям на практике оценить технические и эксплуатационные характеристики автобуса до того, как принимать решение о его покупке, но и жителям Мурманской области дать оценку комфорту автобуса и решить нужны ли такие транспортные средства на маршрутах Заполярья».

Практика тестовой эксплуатации российских автобусов на маршрутах области продолжится. Осенью-зимой текущего года в Мурманскую область ожидается прибытие автобусов других российских производителей.