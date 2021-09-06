В Мурманской области начали ремонтировать дороги из плана 2022 года

Ремонт дорог Мурманской области из плана 2021 года в высокой стадии завершения. В работе находится еще несколько объектов, но общий процент готовности более 85%. Всего в этом дорожном сезоне будет сделано порядка миллиона квадратных метров нового покрытия. В регионе приступили к плану ремонтов на 2022 год. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил завершить вовремя все объекты, которые запланированы, в том числе с опережающими темпами. А также тщательно следить не только за сроками, но и за качеством выполнения работ.