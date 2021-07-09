В Мурманской области начали вручать обновленные подарки новорожденным

«Подарок новорожденному» в Мурманской области дополнен конвертом-одеялом, комбинезоном, ползунками, чепчиком, варежками-антицарапками.

«Дополнение перечня предметов было запланировано по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, мы говорили об этом в начале текущего года, – пояснила курирующий социальный блок в правительстве региона заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – Подарочный набор вручается родителям на каждого новорожденного ребёнка в день выписки из организаций родовспоможения на территории региона».

Напомним, проект «Подарок новорожденному» реализуется в Мурманской области с 1 января 2021 года. Также в регионе предоставляется ряд мер социальной поддержки, в том числе и финансовых. С ними можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.