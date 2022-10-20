В Мурманской области начали выдавать единую карту жителя

В Мурманской области официально начал работу проект «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ). С 17 октября этого года банки-партнёры проекта начали выдавать ЕКЖ, которая выпускается на базе платежной системы «Мир».

Получить карту жителя просто, а главное – бесплатно. Помимо привычного платёжного функционала ЕКЖ содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, карту жителя можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте Мурманской области. Планируется, что постепенно на ЕКЖ будут переведены действующие сейчас Единые социальные проездные. Кроме того, в дальнейшем ЕКЖ планируется использовать как пропуск в учебные заведения Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов.

«К проекту карты жителя уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Отмечу, что предложения программы лояльности ЕКЖ и платёжной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков. Держателям карт уже доступны многочисленные скидки и кешбэк от партнёров проекта», – сказал Владимир Комлев, генеральный директор платёжной системы «Мир».

Подробнее о том, как заказать «Единую карту жителя Мурманской области» и какие документы нужны для её получения можно узнать на сайте проекта.

«Единая карта жителя Мурманской области – мультифункциональный продукт. Мы начинаем тестовый период проекта с объединения возможностей банковской карты, транспортного приложения, предоставления скидок от партнеров и возможности получения на карту социальных льгот и выплат. Одновременно с этим Министерством цифрового развития региона прорабатываются проекты по созданию карт волонтера и учащегося. Функционал и возможности единой карты жителя будут только наращиваться», – подчеркнула вице-губернатор – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, о запуске проекта в Мурманской области было объявлено в апреле прошлого года. Всё это время в регионе создавалась цифровая среда для внедрения нефинансовых сервисов и проводился отбор партнёров проекта, предоставляющих держателям ЕКЖ специальные предложения при оплате покупок и услуг по карте жителя. В том числе, совместно с регионом платежная система «Мир» обеспечила обновление сервиса безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области и его подключение к транспортной процессинговой платформе АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»). Теперь во всём транспорте региона можно расплатиться за проезд не только банковской картой, но телефоном с помощью сервисов Mir Pay и Samsung Pay.

«Единая карта жителя Мурманской области», выданная «Совкомбанком», объединяет социальные программы региона и развитую систему лояльности карты рассрочки «Халва». По карте жителя на базе «Халвы» держатели смогут получить процент на остаток до 8,5% годовых, кешбэк до 6%, увеличить ставку по вкладу на 1%, а также воспользоваться беспроцентной рассрочкой до 24 месяцев и другими доступными бонусами», В Мурманской области начали выдавать «Единую карту жителя», – прокомментировала Анна Камбулова, управляющий директор ПАО «Совкомбанк».

Фото: https://gov-murman.ru