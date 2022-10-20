Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФОДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 10:00

В Мурманской области начали выдавать единую карту жителя

В Мурманской области официально начал работу проект «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ). С 17 октября этого  года банки-партнёры проекта начали выдавать ЕКЖ, которая выпускается на базе платежной системы «Мир».

Получить карту жителя просто, а главное – бесплатно. Помимо привычного платёжного функционала ЕКЖ содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, карту жителя можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте Мурманской области. Планируется, что постепенно на ЕКЖ будут переведены действующие сейчас Единые социальные проездные. Кроме того, в дальнейшем ЕКЖ планируется использовать как пропуск в учебные заведения Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов.

«К проекту карты жителя уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Отмечу, что предложения программы лояльности ЕКЖ и платёжной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков. Держателям карт уже доступны многочисленные скидки и кешбэк от партнёров проекта», – сказал Владимир Комлев, генеральный директор платёжной системы «Мир».

Подробнее о том, как заказать «Единую карту жителя Мурманской области» и какие документы нужны для её получения можно узнать на сайте проекта

«Единая карта жителя Мурманской области – мультифункциональный продукт. Мы начинаем тестовый период проекта с объединения возможностей банковской карты, транспортного приложения, предоставления скидок от партнеров и возможности получения на карту социальных льгот и выплат. Одновременно с этим Министерством цифрового развития региона прорабатываются проекты по созданию карт волонтера и учащегося. Функционал и возможности единой карты жителя будут только наращиваться», – подчеркнула вице-губернатор – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, о запуске проекта в Мурманской области было объявлено в апреле прошлого года. Всё это время в регионе создавалась цифровая среда для внедрения нефинансовых сервисов и проводился отбор партнёров проекта, предоставляющих держателям ЕКЖ специальные предложения при оплате покупок и услуг по карте жителя. В том числе, совместно с регионом платежная система «Мир» обеспечила обновление сервиса безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области и его подключение к транспортной процессинговой платформе АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»). Теперь во всём транспорте региона можно расплатиться за проезд не только банковской картой, но телефоном с помощью сервисов Mir Pay и Samsung Pay.

«Единая карта жителя Мурманской области», выданная «Совкомбанком», объединяет социальные программы региона и развитую систему лояльности карты рассрочки «Халва». По карте жителя на базе «Халвы» держатели смогут получить процент на остаток до 8,5% годовых, кешбэк до 6%, увеличить ставку по вкладу на 1%, а также воспользоваться беспроцентной рассрочкой до 24 месяцев и другими доступными бонусами», В Мурманской области начали выдавать «Единую карту жителя», – прокомментировала Анна Камбулова, управляющий директор ПАО «Совкомбанк».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:00«Такая работа». Художественный сериал, 53 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области восстанавливается спрос на ипотеку-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены продолжают расти, доллар США незначительно рос в самом начале торгов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика