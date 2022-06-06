В Мурманской области начались работы по реконструкции мостовых переходов через реки Эйнч и Кети

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация ООО «УК «МДУ» приступила к реконструкции мостовых переходов через реки Эйнч и Кети, которые были построены в 1964-1965 году. Заказчиком объектов выступает предприятие «Мурманскавтодор».

Мостовой переход через реку Эйнч располагается на км 102+814 дороги общего пользования регионального значения Мурманской области Кола-Серебрянские ГЭС. Длина мостового сооружения составляет более 40 метров.

Мостовой переход через реку Кети располагается на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск. Длина мостового сооружения составляет более 20 метров.

Окончание работ по объектам запланировано на август 2023 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/