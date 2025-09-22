В Мурманской области начались работы по замене 109 лифтов

В Мурманской области продолжается масштабная работа по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подрядчики приступили к замене 109 подъёмников в 63 домах региона. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«Перед нами стоит задача – заменить в ближайшие пять лет 1434 лифта. Весной правительством Мурманской области сформирован план работы, согласно которому в этом году необходимо модернизировать 290 лифтов. По 181 работы уже завершены, по остальным продолжаются. Так, на днях подрядчик приступил к работам в домах Мурманска, Полярных Зорь, Ревды, Североморска и Заозерска, предварительно проведя их техническое обследование и разработав проектную документацию», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В частности, лифтовое оборудование уже завезли в МКД на улице Зои Космодемьянской и проезде Ледокольном областного центра. Согласно условиям контракта новые лифты установят и запустят в работу до конца 2025 года.

Напомним, в рамках реновации ЗАТО в Североморске подрядчик досрочно заменил 159 лифтов в 74 домах. Всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт ещё 689 многоквартирных домов.