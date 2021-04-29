В Мурманской области начались работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

С наступлением в Заполярье тёплой погоды подрядчики приступили к работам в рамках контрактов на ремонт региональных автодорог. Ремонт автомобильной дороги Пиренга – Ковдор выполняет подрядчик ООО «КДУ».

Автомобильная дорога протяжённостью 100,4 км. соединяет г. Ковдор с федеральной трассой Р-21. Планируется отремонтировать около 20 км дорожного покрытия, а также выполнить ряд смежных работ.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, контракт с подрядной организацией был заключен в январе этого года, установленный срок исполнения работ – до 28 августа 2021 года. В настоящее время ведутся работы по расчистке полосы отвода, установлены информационные щиты.