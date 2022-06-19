В Мурманской области начались съёмки фильма о саами для телеканала «Культура»

Телеканал «Россия-Культура» и «ТВ Студия Август» приступили в Мурманской области к съёмкам документального проекта о коренных жителях Кольского Заполярья – саами. Съёмки пройдут в Ловозеро, Лопарской и Мурманске.

Проект выйдет на канале в цикле «Земля людей».

Творческая группа проекта уже не первый год совершает экспедиции в отдалённые российские регионы. На территории России – почти 200 народов: это открывает большие возможности для масштабного исследования их жизни и быта средствами визуальной этнографии.

Но постичь культуру народа можно, только пожив в его среде и проникнувшись ценностями и мировоззрением его представителей. Проект «Земля людей» ставит своей целью показать жизнь малых народов России такой, какая она есть сегодня, бережно приоткрывая духовные основы и исторические корни каждого этноса.