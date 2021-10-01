В Мурманской области начались съёмки полнометражного игрового фильма «Блажь»

Жанр фильма - роад-муви, драма. Исполнители главных ролей Мария Лукьянова, Гела Читава; режиссёр-постановщик Илья Поволоцкий.

Картина рассказывает о путешествии отца и дочери с юга на север в доме на колёсах. Они в пути уже лет десять или больше. Она, отец и урна с прахом матери, в которой Лиза хранит все свои сбережения.

Съёмки проходят в Ставропольском крае, Калмыкии, Кабардино Балкарии, Санкт-Петербурге.

В течение месяца группа будет работать в нашем регионе: съёмки пройдут в Мончегорске, Мурманске, Дальних Зеленцах, Териберке и Кузомени.

Центр поддержки кинопроизводства Мурманской области оказывает помощь в организации съёмок.