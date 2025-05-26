В Мурманской области начался капитальный ремонт фасадов из плана 2025 года

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, с наступлением благоприятных погодных условий подрядчики приступили к приведению в порядок фасадов. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

«Суровые климатические условия Крайнего Севера не позволяют проводить капитальный ремонт фасадов в холодное время года. Разумеется, речь идёт о технологиях, где задействованы мокрые процессы. Поэтому пик активной работы приходится на лето. На сегодняшний день заключены контракты на капремонт 115 фасадов. Обновление фасада одного дома уже завершено, работы ведутся на 58 объектах в девяти муниципалитетах региона, на остальные 56 подрядчики планируют выйти в первых числах июня», – рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, из 58 домов, где уже начались работы, преобладающее большинство – 37 фасадов подразумевают окраску по мокрой штукатурке. То есть сначала строители восстановят штукатурный слой внешних стен жилого здания, нанесут шпаклевку и грунтовку и лишь потом заново окрасят.

Ещё на 11 домах подрядчики смонтируют вентилируемые фасады, предварительно утеплив стены жилых здания. На оставшихся жилых объектах будут отремонтированы межпанельные швы и также проведена окраска стен домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/